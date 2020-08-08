Yeşim Salkım'dan kendisine küfür eden Murat Övüç'e olay sözler söyledi
Şarkıcı Yeşim Salkım sahnede kendine cinsiyetçi küfür eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün özrünü kabul etmedi sosyal medyadan bakın ne dedi.
Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, sahne aldığı bir mekanda Yeşim Salkım’a ağır bir şekilde hakaret etmiş, bu görüntüler de izleyenlerin tepkisini çekmişti. Bir süre önce kadınlar hakkında sarf ettiği sözlerle de kadınların tepkisini çeken Övüç, Salkım’dan dün özür dilemişti.Sahne almasının engellendiğini de iddia eden Övüç’ün bu özrü samimi bulunmamıştı. Övüzç'ün özrünü kabul etmeyen Yeşim Salkım sosyal medyadan bakın ne dedi.
Yeşim Salkım, Instagram hesabından sosyal medya ünlüsünün özrüyle ilgili açıklama yaptı.
Övüç ile mahkemede hesaplaşacağını tekrar eden Salkım, aracı olup ortamı yumuşatmak isteyenlere de, “Sizi ilgilendirmez, siz karışmayın” dedi.
Övüç'ün özrünü kabul etmedi
Övüç'ün hamlesinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yapan Yeşim Salkım, özrü kabul etmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: