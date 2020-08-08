Yeşim Salkım'dan kendisine küfür eden Murat Övüç'e olay sözler söyledi

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, sahne aldığı bir mekanda Yeşim Salkım’a ağır bir şekilde hakaret etmiş, bu görüntüler de izleyenlerin tepkisini çekmişti. Bir süre önce kadınlar hakkında sarf ettiği sözlerle de kadınların tepkisini çeken Övüç, Salkım’dan dün özür dilemişti.Sahne almasının engellendiğini de iddia eden Övüç’ün bu özrü samimi bulunmamıştı. Övüzç'ün özrünü kabul etmeyen Yeşim Salkım sosyal medyadan bakın ne dedi.