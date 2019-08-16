Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen'e olay gönderme! 'Bana hiçbir şey olmaz'

Gülben Ergen’in Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara göndermede bulunan Yeşim Salkım, özellikle çocuklar tarafından sıklıkla söylenen Ergen’in kullandığı; 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' lafına atıfta bulundu ve kendisi de aynı sözleri kullandığı bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.