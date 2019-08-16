Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen'e olay gönderme! 'Bana hiçbir şey olmaz'
Uzun yıllardır aralarında bitmek bilmeyen bir kavga olan Gülben Ergen ve Yeşim Salkım arasında sular durulmuyor. Yeşim Salkım'dan Ergen'in ünlenen o meşhur laflarıyla olay bir gönderme geldi.
Aralarındaki çekişme uzun yıllardır devam eden Gülben Ergen ve Yeşim Salkım'ın birbirlerine yaptıkları göndermeler magazin gündeminde yer alırken Salkım'ın Ergen'in meşhur lafları, ''Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz'' dediği cümleleriyle göndermesi gündeme yine bomba gibi düştü.
Bu yılın ilk günlerinde, kendisini ve çocuklarını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle Yeşim Salkım hakkında suç duyurusunda bulunan Gülben Ergen, uzun bir süre magazin gündeminde kalmış ve kendisinden söz ettirmişti.
Ergen ve Salkım arasındaki söz dalaşı her ne kadar uzun bir süredir devam etse de ikili zaman zaman birbirine yaptığı göndermelerle dikkat çekiyor. Salkım, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımda bulunan Ergen'i tiye alarak yeniden bir göndermede bulundu.
Gülben Ergen’in Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlara göndermede bulunan Yeşim Salkım, özellikle çocuklar tarafından sıklıkla söylenen Ergen’in kullandığı; 'Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz' lafına atıfta bulundu ve kendisi de aynı sözleri kullandığı bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.