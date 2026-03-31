Yeşim Salkım'dan adalet çağrısı! Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan genç kızın ölümü araştırılsın
Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine uğradığını söyleyen ve geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki T.T.'nin yaşamını yitirmesi üzerine sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamayla gündeme gelen Salkım, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini vurguladı.
"ÜSTÜ KAPATILMASIN"
Salkım, paylaşımında olayın örtbas edilmesine karşı çıktığını açık bir dille ifade etti. İki kız annesi olduğunu hatırlatan ünlü şarkıcı, yaşananların aydınlatılmaması halinde bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Kadın ve çocuk hakları savunucularına da çağrıda bulunan Salkım, sürecin takipçisi olunması gerektiğini söyledi.
"YERİM BELEDİYENİZİ"
Eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında ortaya atılan iddiaların araştırılması gerektiğini vurgulayan Salkım, siyasi kimliklerin sürecin önüne geçmemesi gerektiğini dile getirdi. "Hangi parti olduğu umurumda değil. Yerim siyasetinizi, belediyenizi. Belediyeniz batsın" ifadeleriyle dikkat çeken ünlü isim, adalet çağrısında bulundu.