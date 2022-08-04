Yeşim Salkım'a taciz ve tehdit! Ayağına dökülen güllere, gönderilen şampanyaya çıldırdı, sahnede ortalık fena karıştı
Şarkılarıyla adından söz ettiren Yeşim Salkım önceki akşam Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Sahne sırasında otel müşterisi Salkım'a şampanyalar gönderdi, güller döktürdü. Sonrasında ise ortalık karıştı. Tehdit savuran ve tacizde bulunan otel müşterisinden Salkım sahne bitiminde şikayetçi oldu...
Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculukta da başarısını gösteren Yeşim Salkım önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. İddiaya göre Salkım'a şampanyalar gönderen, güller döktüren otel müşterisi tacizde bulundu, tehditler savurdu. Sahnesi bittikten sonra soluğu karakolda alan Salkım, müşteriden şikayetçi oldu. İşte haberin detayları...
Bodrum Herodot Beach’de sahne alan Yeşim Salkım’a bir müşteri tarafından sözlü taciz ve hakaret edilmesinden sonra ortalık karıştı.
İddiaya göre Yeşim Salkım sahne aldığı sırada kendisine şampanyalar yollayan ve ayaklarına güller döktüren otel müşterisine “Güller bu şekilde yollanmaz burası pavyon değil” diyerek tepkisini gösterdi.
Program sonrası şampanya ve gülleri yollayan kişinin Yeşim Salkım’a “Senin yerin zaten pavyon” diyerek üzerine yürümesi üzerine ortam birden gerildi.