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Yeşim Salkım'a taciz ve tehdit! Ayağına dökülen güllere, gönderilen şampanyaya çıldırdı, sahnede ortalık fena karıştı

Yeşim Salkım'a taciz ve tehdit! Ayağına dökülen güllere, gönderilen şampanyaya çıldırdı, sahnede ortalık fena karıştı

Şarkılarıyla adından söz ettiren Yeşim Salkım önceki akşam Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Sahne sırasında otel müşterisi Salkım'a şampanyalar gönderdi, güller döktürdü. Sonrasında ise ortalık karıştı. Tehdit savuran ve tacizde bulunan otel müşterisinden Salkım sahne bitiminde şikayetçi oldu...

Yeşim Salkım'a taciz ve tehdit! Ayağına dökülen güllere, gönderilen şampanyaya çıldırdı, sahnede ortalık fena karıştı

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculukta da başarısını gösteren Yeşim Salkım önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. İddiaya göre Salkım'a şampanyalar gönderen, güller döktüren otel müşterisi tacizde bulundu, tehditler savurdu. Sahnesi bittikten sonra soluğu karakolda alan Salkım, müşteriden şikayetçi oldu. İşte haberin detayları... 

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Yeşim Salkım'a taciz ve tehdit! Ayağına dökülen güllere, gönderilen şampanyaya çıldırdı, sahnede ortalık fena karıştı

Bodrum Herodot Beach’de sahne alan Yeşim Salkım’a bir müşteri tarafından sözlü taciz ve hakaret edilmesinden sonra ortalık karıştı.

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Yeşim Salkım'a taciz ve tehdit! Ayağına dökülen güllere, gönderilen şampanyaya çıldırdı, sahnede ortalık fena karıştı

İddiaya göre Yeşim Salkım sahne aldığı sırada kendisine şampanyalar yollayan ve ayaklarına güller döktüren otel müşterisine “Güller bu şekilde yollanmaz burası pavyon değil” diyerek tepkisini gösterdi.

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Yeşim Salkım'a taciz ve tehdit! Ayağına dökülen güllere, gönderilen şampanyaya çıldırdı, sahnede ortalık fena karıştı

Program sonrası şampanya ve gülleri yollayan kişinin Yeşim Salkım’a “Senin yerin zaten pavyon” diyerek üzerine yürümesi üzerine ortam birden gerildi.

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