Yeşim Salkım'a küfreden Murat Övüç'e şoke eden destek Tuğba Ekinci'den geldi
Kadınlar hakkında söylediği çirkin sözler nedeniyle Yeşim Salkım'la birbirlerine giren Murat Övüç'ün cinsiyetçi küfürlerine rağmen kalça pozuyla şarkı tanıtımı yapan Tuğba Ekinci'den destek geldi.
Sosyal medya fenomeni olan Murat Övüç'ün, canice öldürülen Pınar Gültekin'in ardından kadınlar hakkında söylediği çirkin sözleri ifşa edilmiş, o videosu kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. Övüç'e kadınlar hakkında söylediği sözler nedeniyle Yeşim Salkım tepki göstermiş ve ikilinin polemiği bu şekilde başlamıştı.
Bu olayın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından Murat Övüç, sahne aldığı bir mekanda onlarca kişinin önünde Yeşim Salkım'a aynı küfrü ard arda savurdu ve o anlar da kameralarla kaydedildi ve bu görüntü de sosyal medyada yayıldı.
Yeşim Salkım için cinsiyetçi küfürler savuran Murat Övüç, herkesin tepkisini çekerken bir darbe de sanat camiasından geldi. Hande Yener, İzel, Nilüfer ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlere şarkılarını veren Altan Çetin ile Yazdığım, Hadi Hadi ve Çalkala gibi şarkıların sahibi Aslızen, Murat Övüç'e şarkılarını söylemeyi yasakladıklarını açıkladı.
Fakat Murat Övüç'e şaşırtan bir destek geldi. Geçtiğimiz gün kalça fotoğraflarıyla yeni şarkısının tanıtımını yapan Tuğba Ekinci, Instagram'dan Murat Övüç ile olan fotoğrafını paylaşarak, "O bizim neşemiz çok üzülüyor. Sapıkları ve kötü insanları savunacağını nasıl anlarsınız. Normal kadın erkek ilişkisi için söyledikleriyle ne alakası var, kadına şiddette bulunan aciz insanlarla. Çok üzülüyor ve ağlıyor" yazdı.