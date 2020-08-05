Yeşim Salkım'a küfreden Murat Övüç'e şoke eden destek Tuğba Ekinci'den geldi

Fakat Murat Övüç'e şaşırtan bir destek geldi. Geçtiğimiz gün kalça fotoğraflarıyla yeni şarkısının tanıtımını yapan Tuğba Ekinci, Instagram'dan Murat Övüç ile olan fotoğrafını paylaşarak, "O bizim neşemiz çok üzülüyor. Sapıkları ve kötü insanları savunacağını nasıl anlarsınız. Normal kadın erkek ilişkisi için söyledikleriyle ne alakası var, kadına şiddette bulunan aciz insanlarla. Çok üzülüyor ve ağlıyor" yazdı.