Yeşim Salkım 'Sahtekarsınız' deyip ateş püskürdü tepkilerin ardı arkası kesilmedi
Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından yayınladığı videosunda "Rant peşindesiniz. Bizi salak yerine koyduğunuz yeter. Kral çıplak artık." diyerek küfür etti.
Açık sözlülüğüyle tanınan Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından tepki gösterdiği bir videosunu yayınladı. Salkım, videosunda pandemi sürecinde maske üretim yapanları hedef alarak ağır sözlerle eleştirdi.
Gündemle alakalı konulara yaptığı yorumlarla her fırsatta adından söz ettiren Salkım, konu hakkında şunları söyledi:
"Siz birilerini gömmek istiyorsanız; bu pandemide her şeyi fırsata çeviren, işi bu olmadığı halde sürekli yurt dışına yok efendim 'Kit üretiyoruz, maske üretiyoruz' diye bu işten rant elde edenlere bakın önce. Anladınız mı? O yüzden bitirmiyorsunuz bir şeyi de zaten. Çünkü rant fazla, herkes rant peşinde.''
''Tanıdığım bütün insanlar maske üretiyor be! İşi, gücü bu olmayan. Geçmiş karşımıza salak mıyız biz? Yeter bizi salak yerine koyduğunuz artık. Bıktık artık sizden. Kral çıplak artık. Biri söyleyemiyorsa da ben söylüyorum. Sahtekarsınız! Önde gidenisiniz..."