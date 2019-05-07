Yeşim Salkım: Gülben kocama da ortaktı
Yıllardır bitmek bilmeyen kavgalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Gülben Ergen ve Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu sayesinde aynı fikirde buluştu ancak Yeşim Salkım'ın sosyal medya hesabından takipçisine verdiği Gülben Ergen cevabı sosyal medyada çok konuşuldu.
Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını vermesinin ardından ünlüler camiasını bir araya getirdi.
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Mankeninden, şarkıcısına, oyuncusundan, showman'ine kadar birçok isim Twitter'dan, "Her şey çok güzel olacak" kampanyasının altında buluştu.
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Kampanyaya katılan isimler arasında şüphesiz en çok dikkat çeken isimlerden olanlar ise Yeşim Salkım ve Gülben Ergen'di.
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21 yılın sonunda ortak düşünce
1998 yılında Hakan Uzan ile dünya evine giren Yeşim Salkım, eşinin kendisini Gülben Ergen ile aldattığını öğrenmesiyle yıllarca sürecek kavga da başlamış oldu.
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