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Yeşim Meltem Şişli istifa etti! Ekrem İmamoğlu istifayı kabul etti

Geçtiğimiz günlerde 14 kadının başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiası ile hakkında suç duyurusunda bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, görevinden istifa etti. Ekrem İmamoğlu'nun istifayı kabul ettiği söyleniyor.

Başörtülü kadınlara aşağılama ve hakaret iddiası gündeme gelen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin istifa ettiği öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın Şişli’nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 27 Ocak'ta çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Y.M.Ş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 5 müfettiş görevlendirmişti.

Bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım

Y.M.Ş'nin ''Bu bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım, bir gece düzenleyelim, arkadaşları kaynaştıralım' dediği iddia edildi.

Siz başörtülerinizle otobüse binince terlemiyor musunuz?

Suç duyurusunda bulunan kadınlar Y.M.Ş'nin, "Bu parayla otobüse minibüse nasıl biniyorsunuz? Siz başörtülerinizle otobüse binince terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?" gibi sorular sorduğunu hatta "Kokuyorsunuz." ifadesini kullandığını söylediler.

Avukat Ferah Yıldız, İBB'ye bağlı sanat ve meslek eğitim kurslarında bölge sorumlusu olarak çalışan 20 kişinin, 27 Ocak 2020'de işten çıkarıldığını ve bu konuda yasal yollara başvurduklarını söyledi.

Yıldız, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Y.M.Ş hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunup, "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

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