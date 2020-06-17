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Yeşim Meltem Şişli hakim karşısında

İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddia edilen Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakim karşısına çıktı.

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İSMEK çalışanlarının şikayeti üzerine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık Şişli hakkında, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 

"İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenen Meltem Şişli, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaklaşık 4 saat süren ilk duruşmaya basın mensupları alınmezken tutuksuz sanık Şişli, duruşmanın bitmesinin adliyeden ayrıldı.

9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı katılan olarak, 19 kişi de mağdur olarak yer aldı. İddianamede, şüpheli Şişli’nin 19 mağdura karşı “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçunu işlediği belirtilerek 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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