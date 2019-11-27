Yeşim Ceren Bozoğlu'nun erotik pozları takipçilerini kzıdırdı!

45 yaşında olan başarılı oyuncu bir dönem 110 kiloya kadar çıkmış ve bunalıma girdiğini itiraf etmişti. O Hayat Benim'e veda ettikten sonra bir dönem boşta kaldığını söyleyen ünlü oyuncu ani bir kararlar değişmeye karar vermiş ve 2016 yılında mide ameliyatı olmuştu.