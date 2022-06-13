Yeşim Ceren Bozoğlu'nun dokuz yaş küçük sevgilisi de ünlü çıktı!
Geçtiğimiz aylarda dijital bir platformda yayınlanan Hayaller ve Hayatlar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Son dönemlerde verdiği kilolarla dikkat çeken Bozoğlu, kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Halil İbrahim Kurum ile el ele görüntülendi. Şimdilerde "Seversin" dizisinde rol alan Kurum, daha önce de 56 yaşındaki meslektaşı Sema Keçik ile 1 yıl aşk yaşamıştı.
Verdiği kilolarla ve değişimiyle gündemde olan ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu önceki akşam İstanbul Galataport'ta düzenlenen bir partide kendisi gibi oyuncu olan genç sevgilisiyle görüntülendi.
Yeşim Ceren Bozoğlu "Seversin" adlı dizide rol alan oyuncu Halil İbrahim Kurum ile el ele geldi.
İlk kez çekilen sevgililer fotoğraflarının çekilmesini istemedi. Yeni bir aşka yelken açan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun mutluluğu yüzünden okunuyordu. Çift gece boyunca hiç ayrılmadı.
50 kilo verdiğini söyleyen Bozoğlu, "Yeterin artık insanlar benim kilolarımdan sıkıldı ama benim için büyük başarı kendimi çok iyi hissediyorum azim böyle bir şey" dedi.