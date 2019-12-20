Yeşim Ceren Bozoğlu organlarını bağışladı! Farkındalık oluşturdu
Güzel oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, organ nakli konusunda düzenlenen özel bir etkinliğe katıldı.
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, katıldığı farkındalık etkinliğinde organ bağışıyla hayatı kurtulan ve sağlığına kavuşan hastalarla bir araya geldi. Bozoğlu, katıldığı etkinlikte takdir toplayan bir harekette bulundu.
Organ nakli konusunda farkındalık etkinliğine katılan Yeşim Bozoğlu, organlarını bağışladı. Bozoğlu, organ bağışında bulunmanın hayatta en çok yapmak istediği şey olduğunu söyledi.
Yeşim Ceren Bozoğlu, organ nakli bağışı konusunda şunları söyledi: "Şans Ver projesi kapsamında ben de organlarımı bağışlamış olacağım. O yüzden heyecanlı ve mutluyum. Tüm organlarımı bağışlayacağım ama bugün düzenlenen etkinlikte sevgili doktorumuz Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekip arkadaşlarından organ bağışı ile alakalı önemli bilgiler de öğrendik. Ülkemizde çok fazla organ bekleyen hasta var.
Yıllar önce Doktorlar dizisinde doktor rolünü oynadığını ifade eden Bozoğlu,"Biz o hikayeleri anlatarak toplumda bir farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu ama burada gerçekten yapılan işin çok kutsal olduğuna inanıyorum. Hayatın devamlılığını sağlamaktan daha önemli bir şey yok. Doktorluk ve öğretmenlik benim için kutsal olan iki meslek" dedi.