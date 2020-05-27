Yeşim Ceren Bozoğlu mutfak hünerlerini sergiledi! 'Beni alan yaşadı'

"Beni alan yaşadı": Hazırladığı yaprak sarmaların fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Bozoğlu, bu karenin üzerine: “Vallahi beni alan yaşadı. Covid-19 sen nelere kadirsin! Bir dolma sarmadığım kalmıştı, o da oldu mu, oldu” ifadelerini kullandı.