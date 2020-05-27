Yeşim Ceren Bozoğlu mutfak hünerlerini sergiledi! 'Beni alan yaşadı'
Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda mutfak hünerlerini sergiledi.
Karantina günlerini kedisi Elvis ile beraber geçiren başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabından birbirinden renkli paylaşımlara imza atmaya devam ediyor. Güzel oyuncu bu sefer de mutfakta sergilediği hünerlerini takipçileriyle paylaştı.
"Beni alan yaşadı": Hazırladığı yaprak sarmaların fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan Bozoğlu, bu karenin üzerine: “Vallahi beni alan yaşadı. Covid-19 sen nelere kadirsin! Bir dolma sarmadığım kalmıştı, o da oldu mu, oldu” ifadelerini kullandı.
Yeşim Ceren Bozoğlu Kimdir?
Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Macaristan kökenlidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ceren Bozoğlu, oyunculuğun yanında aynı zamanda yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir.
İzmir Karşıyaka Açıkahava Sahnesi’nde Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali danışma kurulu üyesi Ayşegül Yüksel tarafından ve Cumhuriyet Gazetesi tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildiği “Kadınlar” adlı tek kişilik oyunu mezun olduğu yıl oynadı.