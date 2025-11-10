Yeşim Ceren Bozoğlu çocukluk aşkına 30 yıl sonra kavuştu! Dudak dudağa pozları olay

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974’te Ankara’da doğan çok yönlü bir sanatçıdır. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir. Macaristan kökenlidir. Çocukluğu İstanbul’da Nişantaşı ve Selamiçeşme’de geçmiştir. Bozoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olup, sanat yaşamına tiyatro ile başlamıştır. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik Kadınlar adlı oyun ile Cumhuriyet gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından “Yılın Genç Kadın Oyuncusu” seçilmiştir. Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer almış, yönetmenlik de yapmıştır.