Yeşim Ceren Bozoğlu çocukluk aşkına 30 yıl sonra kavuştu! Dudak dudağa pozları olay
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017'de geçirdiği mide küçültme ameliyatından sonra hızla verdiği kilolarla tüm dikkatleri üzerine çekmişti ve çok konuşulmuştu. Bozoğlu şimdilerde, 30 yıl önceki çocukluk aşkı Korhan Beba ile yeniden bir araya gelerek sosyal medyada paylaşımlar yaptı. 30 yıl sonra aşkına kavuşan Bozoğlu'nun dudak dudağa pozları olay oldu.
"O Hayat Benim", "Kuruluş Osman" ve "Taşacak Bu Deniz" gibi projelerde rol alan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, sergilediği oyunculuk performanslarıyla izleyenlerin seyir zevkini yükseltiyor. Bozoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeme geliyor. Ünlü oyuncu 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından 58 kilo vererek 52 kiloya düşmüştü, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. 30 yıl önceki aşkıyla kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun, sevgilisiyle dudak dudağa pozu dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, çocukluk aşkı Korhan Beba ile 30 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekildiği kareleri paylaşan Bozoğlu, duygusal bir not da ekledi.
Bozoğlu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: 13 yaşımda, arkadaşımızın doğum gününde ilk gördüğüm anda gözünü, aklım kalbim ruhum tanıdı seni, düştü aşka…
YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974’te Ankara’da doğan çok yönlü bir sanatçıdır. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir. Macaristan kökenlidir. Çocukluğu İstanbul’da Nişantaşı ve Selamiçeşme’de geçmiştir. Bozoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olup, sanat yaşamına tiyatro ile başlamıştır. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik Kadınlar adlı oyun ile Cumhuriyet gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından “Yılın Genç Kadın Oyuncusu” seçilmiştir. Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer almış, yönetmenlik de yapmıştır.