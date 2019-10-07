Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kilo verdi Aleyna Tilki'ye benzedi mide ameliyatı olmuştu

Son olarak Yüzleşme dizisi ile ekranlara gelerek yeni haliyle herkesi şoke eden Yeşim Ceren Bozoğlu, mide küçültme ameliyatı olmuş ve 58 kilo birden vermişti. 110 kiloya çıkınca mide ameliyatı olmaya karar veren Bozoğlu, 52 kiloya kadar düştü.