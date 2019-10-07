Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kilo verdi Aleyna Tilki'ye benzedi mide ameliyatı olmuştu
Mide ameliyatı ile 58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu, Aleyna Tilki'ye benzetildi.
Son olarak Yüzleşme dizisi ile ekranlara gelerek yeni haliyle herkesi şoke eden Yeşim Ceren Bozoğlu, mide küçültme ameliyatı olmuş ve 58 kilo birden vermişti. 110 kiloya çıkınca mide ameliyatı olmaya karar veren Bozoğlu, 52 kiloya kadar düştü.
Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında değişimi ile herkesi şaşkınlığa uğratan Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Son paylaşımı ile Aleyna Tilki'ye benzetilen Bozoğlu, olay oldu.
Takipçileriyle gündelik hayata dair karelerini de Instagram'da paylaşan Bozoğlu, son fotoğrafında bir takipçisi tarafından şarkıcı Aleyna Tilki’ye benzetildi. Takipçisi ünlü oyuncuya "Git gide Aleyna Tilki'ye benziyorsun" yorumunu yaptı.
Öte yandan Yeşim Ceren Bozoğlu, son projesi Yüzleşme dizisinin erken final yapmasıyla oyunculuk eğitimlerine dönüş yaptı.