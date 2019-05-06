Yeşilçam'ın yıldızı Suna Yıldızoğlu'ndan 64 yaşında cesur dans şov

1955 tarihinde İngiltere Bournemouth’da İngiliz bir ailenin çocuğu olarak doğan Yıldızoğlu, 1978 ile 2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizileri, reklamlar ile foto modellik ve şarkıcılık yaptı. Son yıllarda ise adını pek duymadığımız Yıldızoğlu, önceki gün paylaştığı dans görüntüleriyle binlerce beğeni ve yorum aldı.