Yeşilçam’ın yakışıklı jönü Sertan Acar sinemayı bırakınca Kocaeli'de bu işi yapmaya başladı

Bakanlığının izniyle sahip çıkıyorum: Kerpe’nin tarihinin çok eskiye dayandığını belirten Sertan Acar, “Burada batı Traklar, daha sonra Romalılar, Cenevizliler ve Osmanlılar yaşamışlar. Onlardan kalan bir takım tarihi eserler var. Bunlara da ben Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle sahip çıkıyorum. Hepsi de Kocaeli müzesine kayıtlı. Gözyaşı şişeleri, kandiller, çok eski fosiller var. Sırlı olanlar Bizans’tan sonra, sırsız olanlar Bitinya ve Roma kapları, yemek kapları, kadınlar için o zaman yapılan koku şişeleri, batık gemiden çıkarılan aslan başlı bir kulp parçası." diye konuştu.