Yeşilçam'ın yabancı geliniydi! Cesur dansıyla 'yok artık' dedirtti
70'li yıllarda ünlü isimlerle oynadığı Yeşilçam filmleriyle adını 'yabancı gelin' olarak duyuran Suna Yıldızoğlu, 64 yaşında yaptığı dansla izleyenleri şaşırttı.
Günümüzde oyunculuğu ile göz dolduran 29 yaşındaki Yasemin Allen'ın bir dönem Yeşilçamı kasıp kavuran annesi Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme geldi. 64 yaşındaki Yıldızoğlu, yaptığı kıvrak hareketlerle hem takipçilerinin hem de videoyu izleyenlerin ağzını açık bıraktı.
1955 tarihinde İngiltere Bournemouth’da İngiliz bir ailenin çocuğu olarak doğan Yıldızoğlu, 1978 ile 2000 arasında filmler, foto romanlar, TV dizileri, reklamlar ile foto modellik ve şarkıcılık yaptı. Son yıllarda ise adını pek duymadığımız Yıldızoğlu, önceki gün paylaştığı dans görüntüleriyle binlerce beğeni ve yorum aldı.
Sosyal medyadan bu dans görüntülerini paylaşan Yıldızoğlu, 64 yaşında olmasına rağmen enerjik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Yıldızoğlu'na, "Her zamanki gibi muhteşemsiniz" ve "En kısa zamanda yeniden TV ekranlarında görmek istiyoruz" şeklinde yorumlar da yapıldı.
Peki yaşına rağmen güzelliği ile adından zaman zaman söz ettiren Suna Yıldızoğlu kimdir?: Yıldızoğlu, 26 Subat 1955 tarihinde İngiltere Bournemouth’da İngiliz bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Gerçek adı, Sonja Eady’dir.