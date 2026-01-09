Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray yıllar sonra sahnede! İşte bilet fiyatları...
Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, Yeşilçam filmlerine damga vuran unutulmaz şarkıların seslendirileceği özel bir konserde CSO Ada Ankara'da sanatseverlerin karşısına çıkacak. 11 Ocak 2026'da gerçekleşecek bu özel gecede, müzikle sinema nostaljisi aynı sahnede buluşacak.
Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, 11 Ocak 2026'da CSO Ada Ankara'da düzenlenecek özel gecede sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Etkinliğin bilet fiyatlarının da belli olmasıyla heyecan katlandı. İşte bilet fiyatları...
CSO Ada Ankara, Türk sinemasının altın çağına adanan özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. “Yeşilçam Şarkıları-Türkan Şoray Film Şarkıları Konseri” Yeşilçam’ın hafızalara kazınan melodilerini izleyiciyle buluşturacak.
Duygusal bir yolculuk
ecenin en özel anlarından biri, Yeşilçam’ın “Sultan”ı Türkan Şoray’ın sahnede izleyicilerle bir araya gelmesi olacak. Şoray’ın rol aldığı filmlerden ilham alan şarkılar, sinema ve müzik tutkunlarını duygusal bir yolculuğa çıkaracak.
Ahmet Baran yönetecek
Konser, dünyaca ünlü kanun virtüözü, besteci ve orkestra şefi Ahmet Baran yönetimindeki İyilik Korosu tarafından seslendirilecek. “İyiliğin Sultanı” turnesi kapsamında düzenlenen gecede, Türkan Şoray’ın unutulmaz filmlerine eşlik eden eserler sahneye taşınacak.
Bilet fiyatları şöyle:
1. kategori: 2250 TL
2. kategori: 1600 TL
3. kategori: 1250 TL
4. kategori: 1000 TL
5. kategori: 800 TL