Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray yıllar sonra sahnede! İşte bilet fiyatları...

Duygusal bir yolculuk

ecenin en özel anlarından biri, Yeşilçam’ın “Sultan”ı Türkan Şoray’ın sahnede izleyicilerle bir araya gelmesi olacak. Şoray’ın rol aldığı filmlerden ilham alan şarkılar, sinema ve müzik tutkunlarını duygusal bir yolculuğa çıkaracak.