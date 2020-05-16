Yeşilçam'ın kötü kraliçesi Lale Belkıs'ın son haline bakın genç şarkıcıyla düet yaptı!
Yeşilçam sinemasının kötü kraliçesi Lale Belkıs, genç şarkıcı Şahkan ile yaptığı düetle gündeme geldi. İşte usta oyunculuğu ile hala akıllarda olan Belkıs'ın son hali...
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Tarkan'daki rolüyle adını duyuran Lale Belkıs, şimdi 81 yaşında. O eski güzelliğini kaybetmeyen Belkıs, son olarak genç şarkıcı Şahkan ile yaptığı düetle gündeme geldi. İşte Belkıs'ın son hali...
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Oyunculuğa yıllar önce ara veren Belkıs, son olarak 2007'de Beyaz Melek filminde oynamıştı.
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Yeşilçam'ın efsanelerinden olan Tarkan serilerininde, "Genseriko'nun kızı" rolüyle hafızlara kazınan oyuncu ve şarkıcı Lale Belkıs son olarak genç şarkıcı Şahkan ile yaptığı düetle gündeme geldi.
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Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs, son zamanlarda sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor.
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