Yeşilçam'ın karizmatik jönü Kartal Tibet'in memleketi ve asıl mesleği bakın neymiş

ÜNLÜ OYUNCU BAKIN ASLEN NERELİ ÇIKTI

Ünlü oyuncu Kartal Tibet, 27 Mart 1938 yılında dünyaya geldi. Anne ve babası öğretmen olan oyuncu Ankara'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, sanat hayatı boyunca 2002den fazla dizi ve filmde oynamış, aynı zamanda senarist ve yönetmen olarak da pek çok sinema ve televizyon yapımına imzasını atarak adını ölümsüzleştirdi.