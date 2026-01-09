Yeşilçam'ın karizmatik jönü Kartal Tibet'in memleketi ve asıl mesleği bakın neymiş
Yeşilçam'ın unutulmaz karizmatik jönlerinden Kartal Tibet, yakışıklılığı kadar oyunculuğuyla da sinema tarihine adını yazdırdı. Özel yaşamı her zaman ilgi gören usta ismin memleketi ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Asıl mesleğini duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte bilinmeyenleriyle Kartal Tibet...
Yeşilçam'ın karizmatik jönlerinden Kartal Tibet'in memleketi, yıllar sonra yeniden merak konusu oldu. Usta oyuncunun nereli olduğu asıl mesleği duyan herkesi şaşkına çevirdi. O mesleği bırakıp oyunculuğa yönelmiş...
Yeşilçam'ın ünlü aktörlerinden Kartal Tibet, hem yakışıklılığı, hem de yer aldığı filmlerdeki başarılı performansıyla milyonları peşinden sürüklemiş ve beğenisini kazanmıştı. Kartal Tibet, 1 Temmuz 2021'de henüz 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Filmleriyle bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Kartal Tibet'in yaşam öyküsü de hayranları tarafından hala merak ediliyor. İşte ünlü oyuncunun memleketi ve daha önce hiç duymadığının mesleği!
ÜNLÜ OYUNCU BAKIN ASLEN NERELİ ÇIKTI
Ünlü oyuncu Kartal Tibet, 27 Mart 1938 yılında dünyaya geldi. Anne ve babası öğretmen olan oyuncu Ankara'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu, sanat hayatı boyunca 2002den fazla dizi ve filmde oynamış, aynı zamanda senarist ve yönetmen olarak da pek çok sinema ve televizyon yapımına imzasını atarak adını ölümsüzleştirdi.