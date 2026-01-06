Yeşilçam'ın iddialı yıldızı Serpil Çakmaklı yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali...
Yeşilçam'ın en cesur ve iddialı kadın oyuncularından Serpil Çakmaklı uzun bir aranın ardından katıldığı bir gala gecesinde sürpriz bir şekilde ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkatleri üzerine çeken usta oyuncu, yeni projeleri değerlendirdiğini söyleyerek ''geri mi dönüyor?'' sorularını da beraberinde getirdi.
63 yaşındaki Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çekti. Yeni yıla Kıbrıs'ta girdiğini söyleyen Yeşilçam'ın cesur oyuncularından Çakmaklı; Kıbrıs'tan ev almayı düşündüğünü de söyledi.
Snob Magazin'e konuşan Çakmaklı; 2026 için senaryoları okuduğunu da açıkladı. Serpil Çakmaklı'nın son haline ise sosyal medyada "Yıllara meydan okuyor", "Kendine güzel bakmış" yorumları yapıldı.