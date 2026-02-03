Yeşilçam'ın en güzellerindendi... Sevtap Parman amansız hastalığa yakalandı, huzurevine yerleşti
Yeşilçam'ın en güzel kadın oyuncularından biri olarak hafızalara kazınan; Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi birçok ünlü isimle kamera karşısına geçen Sevtap Parman, bugünlerde son haliyle gündemde... Bir dönemin yıldız ismi, Alzheimer hastalığı nedeniyle bir süredir huzurevinde yaşamını sürüyor.
Yeşilçam'ın en çok beğenilen kadın oyuncularından biri olarak Hakan Ural'dan Cüneyt Arkın'a, Tarık Akan'dan İbrahim Tatlıses'e kadar birçok usta isimle aynı projede yer alan Sevtap Parman'ın bugünkü yaşamı sevenlerini üzdü. Alzheimer hastalığına yakalanan usta sanatçı, huzurevine yerleşmiş...
Türk sinemasının bir dönem tanınan isimlerinden olan ve bir çok Yeşilçam filminde yer alan Sevtap Parman son haliyle gündeme geldi.
Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Orhan Günşiray ve Gülşen Bubikoğlu ile başrolleri paylaştığı 'Hükmedenler Paramparça' (1985) filmi ile sinema kariyerine adım atan Sevtap Parman, 1985-1989 arasında 22 filmde rol aldı.
'Bayan Popo' olarak da anılan Sevtap Parman uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor ve sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2011 yılında mesleği tamamen bırakan Parman, hayatını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle devam ettiriyordu.