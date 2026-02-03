Yeşilçam'ın en güzellerindendi... Sevtap Parman amansız hastalığa yakalandı, huzurevine yerleşti

'Bayan Popo' olarak da anılan Sevtap Parman uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor ve sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 2011 yılında mesleği tamamen bırakan Parman, hayatını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle devam ettiriyordu.