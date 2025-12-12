Yeşilçam'ın efsanesi Zafer Dilek hayatını kaybetti! Yoğun bakımda tedavi görüyordu

Türk sinemasının geçmişten günümüze en çok izlenen yapımları arasında yer alan usta ve unutulmaz oyuncu Kemal Sunal filmlerinde çok sayıda besteye imza atan müzisyen Zafer Dilek, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altında tutulan 81 yaşındaki usta müzisyen yaşam mücadelesi veren usta sanatçı hayatını kaybetti.