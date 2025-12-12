Yeşilçam'ın efsanesi Zafer Dilek hayatını kaybetti! Yoğun bakımda tedavi görüyordu
Unutulmaz ve efsane oyuncu Kemal Sunal'ın filmlerine hazırladığı 'Dilo Dilo Yaylalar' ve 'Çarşambayı Sel Aldı' gibi herkesin diline pelesenk olmuş melodileri ile hafızalara kazınan 81 yaşındaki ünlü müzisyen Zafer Dilek, Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesi veren usta sanatçı hayatını kaybetti.
Türk sinemasının geçmişten günümüze en çok izlenen yapımları arasında yer alan usta ve unutulmaz oyuncu Kemal Sunal filmlerinde çok sayıda besteye imza atan müzisyen Zafer Dilek, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altında tutulan 81 yaşındaki usta müzisyen yaşam mücadelesi veren usta sanatçı hayatını kaybetti.
81 YAŞINDA VEFAT ETTİ
81 yaşında vefat eden Dilek'in cenazesi 13 Aralık Cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
UNUTULMAZ ESERLERE İMZA ATTI
Zafer Dilek, Kemal Sunal filmlerinin 'Çarşambayı Sel Aldı', 'Çiçekler Ekiliyor', 'Yekte', 'Tokat Sarması', 'Dilo Dilo Yaylalar', 'Çiçek Dağı' gibi birçok filmin melodilerinin yapımında görev aldı.
TÜRK SİNEMASININ EFSANELERİ ARASINDA YER ALIYOR
Son olarak 2019 yılında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin etkinliğine katılan Dilek, o gün klasik araçların 45’lik plaklarında çalan eserlerini dinlemiş ve bazı parçalara gitarıyla eşlik etmişti.