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Yeşilçam'ın efsane ismine veda! Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor...

Yeşilçam'ın efsane ismine veda! Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor...

Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Usta ismin vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yaşamı boyunca yüzlerce filme imza atan Cüneyt Arkın'ın ardından sanat camiasından veda mesajları yağdı. Bugün toprağa verilecek olan Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak, tören yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü. Cenaze töreniyle ilgili tüm son dakika gelişmeleri…

Yeşilçam'ın efsane ismine veda! Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor...

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak, tören yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.

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Yeşilçam'ın efsane ismine veda! Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor...

Kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, son yolculuğuna bugün uğurlanacak.

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Yeşilçam'ın efsane ismine veda! Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor...

Arkın'ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne götürüldü.

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Yeşilçam'ın efsane ismine veda! Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor...

Burada yapılacak olan törenin ardından Teşvikiye Camii'nde kılanacak cenaze namazı sonrası, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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