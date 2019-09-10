Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Süleyman Turan hayatını kaybetti

Cem Yılmaz'ın abisi yazar Can Yılmaz usta oyuncu için "Yahşi Batı filminde beraber çalışma fırsatını bize vererek bizleri mutlu eden, çizer, yazar, senarist ve oyuncu abimiz Süleyman Turan bu sabah vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." paylaşımında bulundu.