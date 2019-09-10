Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Süleyman Turan hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan 82 yaşında sabah saatlerinde Kadıköy'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Süleyman Turan kimdir?
Usta oyuncunun vefat haberini CHP Eski İstanbul Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: Yılmaz Güney'in yakın dostu, sinema sanatçısı Süleyman Turan, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Süleyman Turan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Turan, ATV'de hazırlayıp sunduğu Kayıp Aranıyor programında, gözaltında kaybedilen Ali - Ayhan Efeoğlu kardeşlerin öyküsüne de yer vermiş, bu yüzden programı kaldırılmıştı.
Cem Yılmaz'ın abisi yazar Can Yılmaz usta oyuncu için "Yahşi Batı filminde beraber çalışma fırsatını bize vererek bizleri mutlu eden, çizer, yazar, senarist ve oyuncu abimiz Süleyman Turan bu sabah vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." paylaşımında bulundu.
Ünlü komedyen Tolga Çevik sosyal medya hesabından usta oyuncuyla fotoğrafını paylaşıp "Bir güzel İstanbul Beyefendisi,kıymetli sanat büyüğüm.Birlikte çalışmak ve uzun uzun sohbetler edebilmek şansına eriştiğim güzel ağabey SüleymanTuran .Senden çok şey öğrendim. Nur içinde yat." yazdı.