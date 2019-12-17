Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yoncası"nın mütevazı hayatı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik, hayat verdiği karakterlerle hala anılmanın mutluluğunu yaşıyor.
Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yoncası"ndan Girik, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinin dört bir köşesinde asılı nostaljik fotoğraflarına bakıp hem eski günleri anıyor hem de huzur buluyor.
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Zaman zaman sağlık problemleri nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya giden Girik, ilçede her sabah sahilde yürüyüş yapıyor, sokaktan sahiplendiği kedi ve köpeklerle evinde vakit geçiriyor.
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Figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da, 14 yaşında oynadığı bir filmde yıldızı parlayan Fatma Girik, kariyerine yaklaşık 200 film sığdırdı.
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"Kanlı Nigar" ve "Yılanların Öcü" gibi filmlerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran 77 yaşındaki Girik, beyaz perdeden uzaklaşalı yıllar olmasına rağmen sevenlerinin gözünde hiç eskimiyor.
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