Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral'ın son haline bakın ne hale gelmiş
1973 yılında gösterime giren Canım Kardeşim filminin çocuk yıldızı Kahraman Kıral, yıllar sonra yaptığı Armağan Çağlayan itirafıyla olay oldu. Kahraman'ın son hali görenleri şaşırttı.
Yeşilçam sinemasının kült filmlerinden “Canım Kardeşim”in çocuk yıldızı Kahraman Kıral, oyunculuk serüvenini Hürriyet'ten Eda Solmaz'a anlattı. Sadece 5 yıllık kariyerinde birbirinden önemli oyuncularla rol alan Kıral çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kıral, oyunculukla yolunun kesişme sürecini "1972 yılında, 8 yaşındaydım. Hürriyet Gazetesi’nde bir filmde oynaması için çocuk oyuncu aranıyor ilanı çıkmıştı. Sosyal ortamlarda biraz rol yapan bir yanım olduğu için ailem, bu ilanı görünce ‘İster misin’ diye sordu." diyerek anlattı.
Seçmelere katıldığını anlatan Kıral "Ardından Fatma Girik, Murat Soydan ve Erkem Bora’nın yer aldığı ‘Evlat’ filminin seçmelerine katıldım. Birçok çocuk arasında son ikiye kaldım" diye konuştu.
Seçmelerdeki diğer çocuğun kim olduğunu öğrenen Kıral "Birkaç sene önce diğer çocuğun Armağan Çağlayan olduğunu öğrendim. Kısa bir çekim yaptılar, ardından da filme seçildim. Şimdi çocuklar pedagoglarla hazırlanıyor. 70’lerde bir anda kendimizi setin ortasında buluyorduk." dedi.