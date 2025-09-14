Yeşilçam yıldızı Neşe Aksoy hastanelik oldu! Neşe Aksoy'un hastalığı bakın neymiş...

NEŞE AKSOY KİMDİR?

Neşe Aksoy, sinema dünyasının güçlü ve üretken kadın figürlerinden biri olarak tanınır. 1966 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Neşe Aksoy, hem akademik hem de sanatsal kariyeriyle dikkat çekti. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Aksoy, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans yaparak eğitim hayatında da başarıyı yakaladı.