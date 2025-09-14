Yeşilçam yıldızı Neşe Aksoy hastanelik oldu! Neşe Aksoy'un hastalığı bakın neymiş...
Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Yeşilçam'ın ünlü ismi Neşe Aksoy'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Oyuncu hayatı boyunca üretken tavırlarıyla biliniyor.
'Çare Sende Allah'ım', 'Vahşi Aşk', 'Arkadaşım' gibi birçok filmde rol alan Neşe Aksoy iki yıl önce akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.
Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
HASTANEDE YATIYOR
Terzioğlu, "Sevgili dostum, ablam, oyuncu Neşe Aksoy şu an İzmir'de hastanede yatıyor. Az önce konuştum kötü hastalık ile mücadele ediyor ama inanıyorum ki atlatacak. Ona acil şifalar diliyorum ve dualarınızı göndermenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
NEŞE AKSOY KİMDİR?
Neşe Aksoy, sinema dünyasının güçlü ve üretken kadın figürlerinden biri olarak tanınır. 1966 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Neşe Aksoy, hem akademik hem de sanatsal kariyeriyle dikkat çekti. İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Aksoy, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans yaparak eğitim hayatında da başarıyı yakaladı.
2005-2006 yıllarında Kanada’daki British Columbia Institute of Technology’de Sistem Analizi, Proje Yönetimi ve Kurumsal İletişim konularında uzmanlık eğitimi alan Aksoy, kariyerine IT sektöründe başladı. Ancak onu Türkiye’ye ve ekranlara tanıtan asıl alan, sinema dünyası oldu.