Yeşilçam yıldızı Müjde Ar oyunun rengini belli etti olay İmamoğlu sözleri
Seksi Yeşilçam oyuncularından biri olan Müjde Ar, yenilenecek olan İstanbul seçimleri ile ilgili, "boykot listesinde adımı göremedim" diyerek "Her şey çok güzel olacak" sloganını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinin iptali üzerine şu an için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ekrem İmamoğlu'na destek veren bir ünlü de Müjde Ar oldu. Eşi ile birlikte bir AVM'de görüntülenen Müjde Ar, dişleriyle ilgili bir operasyon geçirdiğini ve konuşmakta güçlük çektiğini ifade ederek İstanbul seçimleri ile ilgili konuştu.
Rahatsızlığından dolayı muhabirlerin soru sormalarını istemeyen Müjde Ar, "Konuşamıyorum zaten ama şunu söylemek isterim ki, sanatçılara karşı bir boykot listesi yapılmış oraya bakınca adımı göremedim. Ondan dolayı çok üzgünüm ama herkes bilsin ki her şey çok güzel olacak!” diyerek eşiyle birlikte poz verdi.
Müjde Ar kimdir?: Asıl adı Kamile Suat Ebrem olan bilinen adıyla Müjde Ar, 21 Haziran 1954 tarihinde dünyaya geldi. Söz yazarı ve tiyatro oyuncusu Aysel Gürel ile gazeteci Vedat Akın'ın ilk çocukları olarak dünyaya gelen Müjde Ar, aynı zamanda yine Türk sinemasında başarılı filmlere imza atmış olan Mehtap Ar'ın ablasıdır.
Sekiz yaşında Oraloğlu Tiyatrosu'nda sahneye çıkan Müjde Ar, 1970'lerin başlarında tiyatro ve fotoroman oyunculuğu, fotomodellik ve mankenlik yaptı. Halit Refiğ'in yönetmenliğini yaptığı, Halid Ziya Uşaklıgil'in ünlü romanının ilk televizyon uyarlaması olan 1975 tarihli Aşk-ı Memnu dizisindeki "Bihter" rolü ile bir anda şöhret oldu ve sinemaya geçti. 1977 ile 1981 arasında piyasanın isteklerine uyan çok sayıda filmde oynadı. Bu arada şarkıcı olarak sahneye de çıktı.