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Yeşilçam efsanesi Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım

Yeşilçam efsanesi Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım

YEŞİLÇAM sinemasının efsane oyuncularından Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın, ardakaşlık ve iş ilişkisini bitirdiği kişi, görümcesiyle görüşünce, eşini arayıp "Katliam yapacağım" diye tehdit etti.

Yeşilçam efsanesi Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım

Usta oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın, birlikte çalıştığı Buse Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca karakolluk oldu. Tuğçe Vargın, Buse Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenince küplere bindi. Tuğçe Vargın, Buse Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu.

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Yeşilçam efsanesi Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, karakolluk oldu! Vargın, birlikte çalıştığı Buse Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca hem iş, hem de arkadaşlık ilişkisini bitirdi.

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Yeşilçam efsanesi Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım

Bunun ardından Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenen genç kadın, küplere bindi.

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Yeşilçam efsanesi Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım

Tuğçe Kuzey, Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu. 

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