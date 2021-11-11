Yeşilçam efsanesi Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın'dan tehdit! Katliam yapacağım
YEŞİLÇAM sinemasının efsane oyuncularından Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın, ardakaşlık ve iş ilişkisini bitirdiği kişi, görümcesiyle görüşünce, eşini arayıp "Katliam yapacağım" diye tehdit etti.
Usta oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Vargın, birlikte çalıştığı Buse Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca karakolluk oldu. Tuğçe Vargın, Buse Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenince küplere bindi. Tuğçe Vargın, Buse Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu.
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kuzey Vargın'ın kızı Tuğçe Kuzey Vargın, karakolluk oldu! Vargın, birlikte çalıştığı Buse Çetindağ ile anlaşmazlık yaşayınca hem iş, hem de arkadaşlık ilişkisini bitirdi.
Bunun ardından Çetindağ'ın kendi görümcesiyle görüştüğünü öğrenen genç kadın, küplere bindi.
Tuğçe Kuzey, Çetindağ'ın eşini arayarak, "Onun içinden geçeceğim, katliam yapacağım" diyerek tehditler savurdu.