Yeryüzünü tehdit eden asteroidler uzayın gizemlerine kapı aralıyor!
Çarpma tehlikesi nedeniyle yeryüzüne tehdit oluşturan asteroidler, bilim insanlarına Dünya'nın ve Güneş Sistemi'nin oluşumu ve yapısına ilişkin sağladıkları bilgilerle, insanlığa uzayın gizemlerine dair yeni ufuklar açma potansiyeli taşıyor.
Dünya'ya yönelik asteroid tehlikesine farkındalığı artırmak ve asteroidlere dair bilimsel ilgiyi canlı tutmak amacıyla her yıl 30 Haziran'da etkinliklerle kutlanan "Dünya Asteroid Günü", 2020'de asteroidlere karşı gezegen savunması geliştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra asteroidleri araştırma projelerine odaklanıyor.
Asteroidler, gezegenlerin ve uyduların oluşumundan artakalan malzemelerin onlardan küçük fakat meteorlar gibi küçük gök taşlarından büyük öbekler halinde birleşmesiyle oluşan gök cisimleri olarak tanımlanıyor.
Güneş Sistemi’ndeki asteroidlerin büyük bölümü, Jüpiter ile Mars arasında yer alan Asteroid Kuşağı'nda bulunuyor. Fakat bunlardan bazıları yörüngeden ayrılarak Güneş Sistemi’nin iç kesimlerine savrulabiliyor hatta Dünya yörüngesine kadar girebiliyor.
Bilim insanları, geçmişte dinozorların neslinin tükenmesine yol açan olayda olduğu gibi Dünya üzerinde canlı yaşamına ve doğal çevreye büyük zararlar verebilecek çarpışma olasılığına karşı Dünya'ya yakın asteroidlerin yakından izlenmesi ve anlaşılmasının önemine dikkati çekiyor.