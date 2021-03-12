Yeryüzüne çıktı 20 metreye yükseldi! Bolu'da görenler şaştı kaldı yüzlercesi bulundu

Arslan, "Ama buranın özellikleri çok farklı. Normalde bazaltlar, yeryüzünde büyük kayaçlar halinde ya da büyük bloklar halinde görülebilmekte. Buradaki oluşuma dikkat ettiğimiz zaman sütunlar görüyoruz. Çok güzel oluşumlar meydana gelmiş. Bunların oluşması için belirli bir süreç, uygun sıcaklık ve basınç gerekiyor." diye konuştu.