BIST 11.746
DOLAR 43,05
EURO 50,55
ALTIN 6.186,41
HABER /  GÜNCEL

Yerlikaya duyurdu! 45 ilde FETÖ operasyonu: 87 tutuklama

Yerlikaya duyurdu! 45 ilde FETÖ operasyonu: 87 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 45 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını, 87'sinin tutuklandığını duyurdu.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 45 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 223 şüphelinin yakalandığını, 87'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından son 20 gündür düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; FETÖ'nün mahrem yapılanmaları içerisinde faaliyette bulunan, ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki kişilerle haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaf üzerinden maddi destek sağlayan 223 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda haklarından kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanlar da gözaltına alındı. Şüphelilerden 87'si tutuklandı, 50'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Trabzonspor'u 4-1 yendi! Ahmet Çakar: Tuhaf bir durum vardı
Galatasaray Trabzonspor'u 4-1 yendi! Ahmet Çakar: Tuhaf bir durum vardı
Kerç Boğazı'nda Türk gemisi karaya oturdu
Kerç Boğazı'nda Türk gemisi karaya oturdu
Trump yönetimi Venezuela petrolü için harekete geçti! Görüşmeler başladı...
Trump yönetimi Venezuela petrolü için harekete geçti! Görüşmeler başladı...
Test sonuçları ortaya çıktı! Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları ifşa olmuştu
Test sonuçları ortaya çıktı! Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları ifşa olmuştu
Hatay'da narenciye paketleme tesisinde yangın! 60 kişi tahliye edildi acı haber geldi
Hatay'da narenciye paketleme tesisinde yangın! 60 kişi tahliye edildi acı haber geldi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein ile bağlantılı 2 milyondan fazla belgenin incelemede olduğunu bildirdi
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein ile bağlantılı 2 milyondan fazla belgenin incelemede olduğunu bildirdi
Mert Günok Fenerbahçe'ye dönüyor! Bomba takas iddiası
Mert Günok Fenerbahçe'ye dönüyor! Bomba takas iddiası
FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 20 günde 223 şüpheli yakalandı
FETÖ’ye yönelik operasyonlarda 20 günde 223 şüpheli yakalandı
'Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim' Maduro'ya en yakını ihanet mi etti?
'Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim' Maduro'ya en yakını ihanet mi etti?
Türkiye’nin en hesaplı sıfır aracıydı: Artık satılmıyor
Türkiye’nin en hesaplı sıfır aracıydı: Artık satılmıyor
Fenerbahçe Guendouzi ile el sıkıştı! Her şey gece netleşti: Transfer her an açıklanabilir
Fenerbahçe Guendouzi ile el sıkıştı! Her şey gece netleşti: Transfer her an açıklanabilir