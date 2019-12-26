Yerli otomobilin videosu paylaşıldı! Geri sayım başladı nefesler tutuldu
TÜRKİYE'nin ilk yerli otomobili için TOGG2022 Twitter adresinden yeni video paylaşıldı. Paylaşılan detayda bu sefer elektrik, 4X4 sistemi ve zemindeki bataryaları gösterildi.
Yerli otomobilin lansmanına sayılı saatler kala son görseli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Twitter'dan açıkladı.
Bu sefer elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı
Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı.
"Sıfır Emisyonla Sıfırdan Başladık"
Yapılan paylaşımda "Tam şarj, Yeniliğe Yolculuk, Doğuştan Elektrikli, Sıfır Emisyonla Sıfırdan Başladık ve Türkiyenin Otomobili" hashtagleri kullanıldı.
Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.
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