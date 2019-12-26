Yerli otomobilin ilk görüntüsü 19:23'te paylaşıldı

Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobil için geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, saat 19.23’te, "Direksiyonunda biz varız!", "Her Şeyiyle Bizim", "Yeniliğe Yolculuk" ve "Türkiye’nin Otomobili" etiketleriyle yeni bir paylaşım daha yaptı.

Yayınlanan videoda yerli otomobil Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nden çıkarak İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nden geçti. Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatılırken, araca polis eskortluk yaptı.

Hafta başından bu yana her gün saat 14.30'da yeni detaylarının Twitter'dan duyurulduğu yerli otomobilin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık Cuma günü Gebze'de yapılması planlanıyor.