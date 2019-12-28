Yerli otomobilin fiyatı ne kadar yeni açıklama geldi
Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak sorusu merak konusu olurken, konuya ilişkin kritik açıklama Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan geldi.
Yerli otomobil dün tanıtıldı. 2 yıl sonra piyasaya çıkacak olan modellerin fiyatı açıklanmadı. Fiyatına ilişkin çok sayıda spekülasyonlar yapıldı. 150 bin lira ila 350 bin lira arasında fiyatlar dile getirildi. Konuya ilişkin son acıklama Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan geldi. Karakaş, bugün CNN Türk'te Hakan Çelik'in programına konuk oldu ve fiyatı ve merak edilenleri bilinmeyenleri anlattı.
İster Osmanlı bıyığı, ister 'Pala Bıyık' deyin
* Farlar aynı şekilde ister Osmanlı bıyığı, ister 'Pala Bıyık' deyin. Araçlar arasındaki farklılık çeşitlilik göstermek amacıyla yapıldı. İkisi de yapılabilir. Üzerinde lale stilize edilen ızgara daha çok beğenildi. Gözümüz alışacak.Birçok araç desen amaçlı, karakterleri yansıtmak amaçlı kullanılacak. Sedan'da ön kısmı yükseltip, incelttik.
Tasarım olarak saldırgan bir karakter
Otomobilimiz elektrikli olduğu için aks genişliği çok yüksek... Saldırgan olmayan ama kararlı bir tasarımı var otomobilimiz. Tasarım karakteri olarak saldırgan bir karakter. Doğu ile batının birleştiği bir çizgisi vardır. Ön panelde lale var. Lale detaylarını aracın içinde de görebileceksiniz. İçten yanmalı motorlardan olduğu gibi önden araca hava girmesine gerek yok. O yüzden öndeki lale şeklindeki mazgallar kapatılabilir. Kırmızı otomobilimizde kapalıdır.
Yerli otomobilin adı
Şu an belirlenmedi. Önümüzdeki yılın ortasına doğru lansmanını düşünüyoruz. Değişen dönüştüren bir kimliğe sahip olması önemli. Tamamını temsil edilecek bir isim olmalı. 150 isim içinde seçeceğiz. Anlam olarak karşılıklarına bakacağız. Özellikle hedef olarak düşündüğümüz ülkeler için. Önümüzdeki senenin ortasında marka lansmanımızı yapmak istiyoruz. Önemli olan tüm kimliği yansıtmak.