Yerli otomobilin fiyatı ne kadar yeni açıklama geldi

Tasarım olarak saldırgan bir karakter

Otomobilimiz elektrikli olduğu için aks genişliği çok yüksek... Saldırgan olmayan ama kararlı bir tasarımı var otomobilimiz. Tasarım karakteri olarak saldırgan bir karakter. Doğu ile batının birleştiği bir çizgisi vardır. Ön panelde lale var. Lale detaylarını aracın içinde de görebileceksiniz. İçten yanmalı motorlardan olduğu gibi önden araca hava girmesine gerek yok. O yüzden öndeki lale şeklindeki mazgallar kapatılabilir. Kırmızı otomobilimizde kapalıdır.