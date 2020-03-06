Yerli otomobilin adresi resmiyet kazandı!Bursa Gemlik'te üretilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yerli ve milli elektrikli otomobilin Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretileceği' müjdesinin ardından, askeri alan olan söz konusu yerin sanayi alanına dönüştürülmesiyle ilgili plan değişikliği Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca yapılacak yerli ve milli elektrikli otomobilin Aralık ayında Gebze’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, otomobilin Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretileceğini müjdelemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik’te askeri alan olan 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresinin yerli otomobile ayrılacağını söylemişti.

Yerli otomobil için oybirliği

Yerli ve milli otomobilin Bursa’da üretilecek olması kentte büyük bir heyecana neden olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de tarihi yatırım için gerekli planlama çalışmalarını tamamlandı. İmar planlarında askeri alan olarak görülen yerin sanayi alanına alınmasıyla ilgili karar için Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Toplantıda Gemlik İlçesi Gençali Mahallesi 1753 parsele ilişkin 1/100.000 ölçekli Bursa İli Çevre Düzeni Plan Değişikliği ve Plan Notu İlavesi görüşüldü.

İmar Komisyonu’nca uygun görülen, Cumhurbaşkanlığı kararı ile yerli ve milli imalatlara yönelik ülke sanayi stratejisi kapsamında sanayi alanı oluşturulabilir hükmü eklenmesine ilişkin 1/100.000 ölçekli Bursa ili çevre düzeni planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca yerli ve milli elektrik otomobil için sanayi alanına alınan yerin 1/25.000, 1/5000 ve 1/1000’lik planları da oybirliğiyle meclisten geçti.

Bursa’ya güç verecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yerli otomobilin hem ana sanayi hem de yan sanayi olarak Bursa ekonomisine güç katacağını, bu yatırımın Bursa’nın bütün ilçelerine ciddi faydalar sağlayacağını söyledi. Bursa’da yerli ve milli elektrikli otomobil üretecek fabrika yapılacak olması ve yan sanayide de ciddi bir açılıma sebep olacağı için heyecan duyduklarını dile getiren Başkan Aktaş, “2018 yıl Mart ayında külliyede Sayın Cumhurbaşkanımızla yaklaşık bir saat görüşme yaptım. Bu söz konusu yeri de ben söyledim. Askeri hara olarak kullanılan alanın ülke ekonomisi, şehir ekonomisi açısından rantabl kullanılmadığını ifade ettim. Orada yapılan işlemleri asla küçümsemiyorum onlar da çok önemli hizmetler ancak burayı ülke ekonomisine daha iyi kazandırabilir miyiz? Onu paylaştım. Bugün aldığımız kararın hem ülke ekonomisine hem kentimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.