Yerli otomobilden yeni kareler tören alanında sürpriz
Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımına dakikalar kala, fuaye alanından ilk kareler geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilecek. İşte yerli otomobilden yeni kareler...
Yerli otomobil tanıtımı için heyecan dorukta. Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobilinin tanıtımına artık dakikalar kaldı. Yerli otomobil törenine katılanlar, 1961 yılında sadece 4 adet üretilen 'Devrim' otomobili sürpriziyle karşılaştı. Aynı zamanda yerli otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı verildi.
Gebze'deki davete 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor.Yerli otomobilin motor gücü 150 kW... İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde.Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak.Li-ion pil hücreleriyle 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak. Yerli otomobil merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden dur-kalk yapabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.