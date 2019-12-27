Yerli otomobilden yeni kareler tören alanında sürpriz

Gebze'deki davete 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor.Yerli otomobilin motor gücü 150 kW... İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde.Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak.Li-ion pil hücreleriyle 300+ ve 500+ kilometre menzile sahip olacak. Yerli otomobil merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek. Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman otomobil kendiliğinden dur-kalk yapabilecek. Sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.