Yerli otomobilden Toyota'ya yanıt

Tanıtımı dün yapılan yerli otomobile, Twitter sayfasından 'hoş geldin' mesajı yayınlayan Toyota'ya, Türkiye'nin Otomobili sayfasından yanıt geldi.

Toyota Türkiye dün tanıtılan yerli otomobille ilgili "Bu yolda emeği geçenlere teşekkürler. Türkiye'nin otomobili aramıza hoş geldin" yazılı bir mesaj yayınladı.

Türkiye'nin Otomobil'i Twitter sayfası da yayınladığı mesajla Toyota'ya yanıt verdi ve "Teşekkürler. Hoş buldum. Hazırlanıyorum. 2022'de oradayım" dedi.

Yerli otomobilin özellikleri neler?

Yerli otomobil elektrikli motorla çalışacak. Otomobilin bu nedenle sessiz çalışması ve emisyon salmaması bekleniyor.

Akıllı otomobil özelliği olacağı için sürekli olarak internete bağlı olacak. Kokpitte iki ucun arasında boydan boya LED ekran olacak.

Yol durumu da hedef noktaya ulaşma seçenekleri de bu ekranda yer alacak. Kapı içlerindeki hoparlörler sayesinde müzik sisteminin de geliştirildiği belirtiliyor.

Akıllı evi olan yerli otomobil sahipleri, akıllı evle akıllı otomobil arasında bağlantı kurabilecek.

Merkeze sürekli bağlı olacak olan otomobil, güncellemeleri de uzaktan 4G ya da 5 G bağlantısıyla alabilecek.

Yine bu bağlantı sayesinde arıza durumunda servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.

Çift motorlu aracın motor gücü 150kW.

İki çeker araç 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. 200 beygir güçle 7,6 saniyede, 400 beygir güçle de 4,8 saniyede saatte 100 kilometre hızlanabilecek.

Şarjla çalışacak ve akıllı otomobil özelliğiyle şarj bitmeye yakın uyarı verecek olan motor, hızlı şarj ile yarım saatten kısa sürede yüzde 80'e kadar şarj olabilecek.

Evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj olabilecek. Tanıtımda, "Türkiye'nin şarj altyapısının da 2022'de hazır olacağı" ifade edildi.

Menzili de dolu bataryayla 300+ ve 500+ kilometre olacak

Otomatik sürüş teknolojisiyle çalışacak olan otomobil, kendi kendine dur-kalk yapabilecek. Böylece trafik sıkıştığında sürücünün direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.

Geri kazanımlı frenleme sistemi olacak.

Araç içinde 7 adet standart, 2 de opsiyonlu hava yastığı bulunacak.

Aracın tamamen yerli olarak üretileceği belirtilen bataryası tabana yerleştirilecek.

Hızının da saatte 180 kilometreyi geçmemek üzere ayarlandığı belirtiliyor.

Yerden yüksek aracın yol tutuş özelliği de iyileştirilecek ve inişli-çıkışlı yollarda zorlanmadan ilerlemesi sağlanacak.

Otomobilin bagaj hacminin 500 litreyi geçmesi hedefleniyor.