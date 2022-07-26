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Yerli otomobil'de heyecanlandıran gelişme! TOGG'un yollara çıkacağı tarih belli oldu

Yerli otomobil'de heyecanlandıran gelişme! TOGG'un yollara çıkacağı tarih belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG'un fabrikasının açılışının 29 Ekim'de yapılacağını belirterek, 2023 yılının mart ayında TOGG'un yollara çıkacağını açıkladı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta Ticaret Borsası'nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Yozgat Belediyesi ve valilik ziyareti gerçekleştiren Hisarcıklıoğlu, daha sonra valilik konferans salonunda düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılarak girişimci ve iş adamlarına plaket verdi.

"2023 yılının Mart ayında binmeye başlayacağız"
Hisarcıklıoğlu ödül töreninde yerli ve milli otomobil ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Türk insanının büyük bir hayali vardı. 110 yıllık, 120 yıllık, kendi otomobilini yapmak. 60 sene önce yarı yolda kaldık. O sebepten bu sebepten ama Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim'de Türkiye'nin bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli bütün hakları bizim olan Türkiye'nin olan otomobili dünya piyasasına da sunmuş olacağız. İnşallah 2023 yılının mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat'ın yollarında da TOGG'u göreceksiniz" dedi.

ABD'deki fuara damga vurdu
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, yeni sedan modeliyle 5-8 Ocak tarihleri arasında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES 2022'de görücüye çıkmış ve büyük ses getirmişti. İlk kez ABD'de görücüye çıkan sedan otomobil, modern tasarımı ve sahip olduğu teknoloji ile tam not almıştı. Togg, 100'ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firmanın katıldığı CES 2022'de en iyi 6. marka olmuştu.

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