BIST 2.520
DOLAR 17,58
EURO 17,98
ALTIN 968,11

Yerli otomobil TOGG'dan bomba özellikler! Görenler gözlerini ayıramadı

Yerli otomobil TOGG'dan bomba özellikler! Görenler gözlerini ayıramadı

TÜRKİYE'nin ilk yerli otomobili TOGG, İstanbul'da bir stantta sergilendi. Aracın özellikle iç dizaynı görenleri hayran bıraktı.

Yerli otomobil TOGG'dan bomba özellikler! Görenler gözlerini ayıramadı

Yerli otomobil TOGG, İstanbul Zorlu Center'daki açılan bir stantta sergilendi. İç ve dış dizaynı ile kendine hayran bırakan yerli otomobil TOGG, birçok kişinin ilgisini çekti. İlk tanıtımı 27 Aralık 2019 tarihinde olan yerli otomobilin yollara çıkacağı tarih için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

19
Yerli otomobil TOGG'dan bomba özellikler! Görenler gözlerini ayıramadı

Vatandaşların çıkmasını merakla beklediği elektrikli yerli otomobil, birçok organizasyonda tanıtılmaya, vatandaşların beğenisine sunulmaya devam ediyor.

29
Yerli otomobil TOGG'dan bomba özellikler! Görenler gözlerini ayıramadı

Yerli otomobilin sedan modeli son olarak İstanbul Zorlu Center’da açılan stantta sergilendi. Vatandaşların hayranlıkla incelediği yerli otomobile olan ilginin bir hayli fazla olduğu görüldü.

39
Yerli otomobil TOGG'dan bomba özellikler! Görenler gözlerini ayıramadı

"Çok harika görünüyor, çok başarılı bir araç olmuş"

Yerli otomobil TOGG’u stantta gören Ümit Koğu, “Otomobil çok harika görünüyor. Kapıları felan çift açılıyor birçok ünlü araba markalarda bile bulunmayan bir özellik bu." dedi.

49