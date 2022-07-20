Yerli otomobil TOGG'dan bomba özellikler! Görenler gözlerini ayıramadı

"Çok harika görünüyor, çok başarılı bir araç olmuş"

Yerli otomobil TOGG’u stantta gören Ümit Koğu, “Otomobil çok harika görünüyor. Kapıları felan çift açılıyor birçok ünlü araba markalarda bile bulunmayan bir özellik bu." dedi.