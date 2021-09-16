Yerli otomobil TOGG'a ABD'de açtığı dava ile ilgili kötü haber

Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobilini geliştirmek için kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, "togg.com" internet alan adını almak için Amerika Birleşik Devletleri'nde açtığı davayı kaybetti.

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George Gould isimli bir bilgisayar mühendisinin kurduğu "The Office of George Gould" isimli şirketi için togg.com alan adını 2003 yılında almış, 2010 yılında da şirketini ve isim haklarını bir başka şirkete satmış. Alan adı hali hazırda Kuzey Virjinya eyaletinde bilgisayar altyapıs hizmetleri veren başka bir şirketin internet sitesine yönlendirilmiş durumda.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), TOGG'un bu alan adının kendi markası ile karıştırıldığı için açtığı davada, savunma makamının "TOGG 2018 yılında kuruldu, hiçbir şey üretmiyor, hiçbir şey satmıyor, hiçbir müşterisi ve ürün bilinirliği bulunmuyor," ifadelerini haklı bularak TOGG'un talebini reddetti.

TOGG'un geçmişinden kısaca bahsedilen dava dosyasında şirketin otomobil üretmek amacıyla 28 Haziran 2018 yılında kurulduğu, davacının henüz bir fabrikasının bulunmadığı fakat Aralık 2019'da İtalya'daki üçüncü bir kurum tarafından üretilen iki elektrikli otomobil prototipinin tanıtımını yaptığı belirtildi.

Şirketin Türkiye ve Avrupa Birliği'nde çok sayıda marka kaydı bulunduğu, 16 Temmuz 2018'de de togg.com.tr alan adını aldığı belirtildi.

2014 yılında satın almış

Davanın karar bölümünde TOGG'un isim benzerliği noktasındaki şikayetinde haklı olduğu fakat davalı tarafın söz konusu alan adını 2014 yılında yani TOGG'un kurulmasından 4 yıl önce satın aldığı ve bu nedenle bir kötü niyet taşımasının mümkün olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Savunma ayrıca TOGG'un 2018 yılında marka ismini belirlemeden önce bu alan adının kanuni bir şekilde satın alındığını ve kurallara uygun bir şekilde kullanıldığının bilmesi gerektiğini belirtmiş WIPO'da bu savunmayı haklı bulmuş.