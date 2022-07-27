Yerli otomobil Togg fiyatı şekilleniyor kulislerde konuşulan rakam
Otomobil tutkunlarının merakla beklediği yerli otomobil Togg 2023 yılının mart ayında yollara çıkmaya hazırlanıyor. Togg fiyatı için kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı.
Herkesin merakla beklediği yerli otomobil TOGG’a dair detaylar artık yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Yerli otomobil TOGG’un sedan İstanbul’daki bir AVM’de sergilenmeye başlamış ve model vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Ocak ayında ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES fuarında sergilenen yerli otomobilin ‘Konsept Akıllı Cihaz’ olarak isimlendirdiği yerli otomobilinin sedan modeli şimdi de İstanbul’da herkes tarafından çok beğenildi.
Yerli otomobil TOGG, 100'ü aşkın ülkeden 2 bin 300 firmanın katıldığı CES 2022'de en iyi 6. marka oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu TOGG’un ne zaman yollara çıkacağını duyurdu.
Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, “Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim'de Türkiye'nin bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli bütün hakları bizim olan Türkiye'nin olan otomobili dünya piyasasına da sunmuş olacağız. İnşallah 2023 yılının mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat'ın yollarında da TOGG'u göreceksiniz” ifadelerini kullandı.