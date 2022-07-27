Yerli otomobil Togg fiyatı şekilleniyor kulislerde konuşulan rakam

Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada, “Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim'de Türkiye'nin bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli bütün hakları bizim olan Türkiye'nin olan otomobili dünya piyasasına da sunmuş olacağız. İnşallah 2023 yılının mart ayında hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat'ın yollarında da TOGG'u göreceksiniz” ifadelerini kullandı.