Yerli otomobil canlı yayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli arabayı tanıtıyor

TÜRKİYE 'nin yerli otomobiline ilişkin son dakika haberler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili canlı yayınla tanıtıyor. Yerli otomobilin fiyatı ve ismi de belli olacak. Örtünün kaldırılmasıyla birlikte Türk halkı yerli otomobili ilk kez tam anlamıyla görecek.

TÜRKİYE'nin teknoloji harikası elektrikli yerli otomobili görücüye çıkıyor. 2022 yılında yollarda olacak olan yerli otomobilin tanıtım töreni Gebze'de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor:

Yerli otomobil tanıtım töreninde sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yapıyor:

Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı.

Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi.

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Yerli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş: 10 yıl içinde 5 farklı model

Yerli otomobilin tanıtımını şu an projenin başında yer alan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptı. Karakaş, 15 yıl içinde 5 farklı modelin üretileceğini söyledi. Aracın teknolojik ve yenilikçi olduğunu belirten Gürcan Karakaş, 'yeni otomobil kültürümüzden ilham aldı' dedi. Yeni aracın 200 ve 400 beygir alternatif motorlarına sahip olacağını belirten Karakaş, "Dünyada otomotivle ilgili oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşüyor" dedi.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu: 2022'de ilk araç banttan çıkacak

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada "2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak" dedi. Hisarcıklıoğlu'nun davetiyle yerli otomobil girişim grubunun diğer başkanları, sahneye çıkarak kısa birer konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bilişim Vadisi milli teknolojilerin öncüsü olacak

Ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı güçlendirme yolunda, ülkenin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi'ni resmen açtıklarını belirten Varank, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerin öncüsü olacak." diye konuştu.



"Bu otomobil, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla, mühendislik kararlarıyla Türkiye’nin otomobilidir" diyen Varank, "Bu otomobilden kazanılan her kuruş, Türkiye’nin kazancıdır. Bu gurur, 82 milyon vatandaşımızın, Türkiye’nin gururudur."i fadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasını ve yerli otomobil tanıtımını yukardaki playerden canlı izleyebilirsiniz.

Fabrika nerede olacak?

Bugün tanıtılan SUV modeli olacak. 2 motorlu araç elektrikli. Bugün sedan model aracın ilk prototipi de gösterilecek. Aracın ismi ve fiyatı merak ediliyor. Birazdan bunlar da netleşecek. Toplam 5 model üretilecek yerli otomobil 2022 yılında yola çıkacak. Yerli otomobilin fabrikası Gebze'de olacak.

Gebze'deki tanıtım törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 14.50'de geldi. Erdoğan ilk olarak tören alanında yer alan Türkiye'nin üretim hayali yarıda kalan Devrim arabasına baktı.

Elektrikli otomobil için verilen destekler şöyle:

Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde, yılda 175 bin adet olacak.Üretim tesisinde 300'ü nitelikli toplam 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) gerçekleştireceği yatırım için 30 bin otomobillik alım garantisi verildi.