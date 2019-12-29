Yerli otomobil bataryası 60 liraya dolacak 500 km. yol gidilebilecek
Türkiye'nin elektrikli otomobili, dizaynı ve özellikleriyle herkesi adeta büyüledi. Benzin fiyatlarının yüksek olmasıyla büyük ilgi gören elektrikli araba dolum ücretiyle de vatandaşın cebini rahatlatacak.
Yerli elektrikli otomobil TOGG, 60 liralık maliyetle 500 km yol katedebilecek. Buna göre araç km'de 12 kuruş yakacak.
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Yerli otomobil diğer elektrikli araçlara göre daha hızlı şarj oluyor, yerli otomobilin deposu 30 dakikada doluyor ve 500 kilometre yol gidebiliyor.
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Aracın bataryasının dolum maliyeti ise sadece 60 lira. Benzinli bir araç dikkate alındığında 500 kilometre için yakıt maliyeti 350 liralara geleceği söylenebilir.
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Bu da önemli bir avantaj sağlamış oluyor. Yerli araba 60 liralık maliyetle km'de 12 kuruş yakacak.
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