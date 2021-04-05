Yerli koronavirüs ilacında geri sayım başladı! İşte kritik gelişmeler
TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi'nde çalışmaları süren yerli Covid-19 ilacının yıl sonuna kadar üretimi tamamlanması öngörülüyor. İşte yerli koronavirüs ilacıyla ilgili gelişmeler...
TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi'nde çalışmaları süren ilacın laboratuar çalışmaları başarıyla tamamlandı ve klinik aşamaya geçildi. Yerli ve milli imkânlarla yapılan ilacın yılsonuna kadar üretimi tamamlanarak yüz binlerce doz kullanıma sunulacak.
Yerli koronavirüs ilacında takvim belli oluyor
Sabah'tan Burak Çelik imzalı habere göre; Yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalarda 7 bin 400 ilaç molekülü bilgisayar ortamında simüle edildi. Ribavirin adlı etken madde için klinik çalışmalara geçileceği açıklandı.
Klinik aşama öncesindeki sonuçları uluslar arası bilimsel dergilerden tam not alan ilaç çalışması Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine büyük katkı sağlayacak.
İlaç, klinik çalışmayı başarıyla geçerse, Sağlık Bakanlığının da uygun görmesi üzerine ülkemizdeki tedavi algoritmasına dâhil edilebilecek.