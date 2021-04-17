Yerli korona aşısı için yeni merkez açıldı! Yerli aşı için nasıl gönüllü olunur Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yerli ve uluslararası ilaç ve aşı adaylarının Faz çalışmalarının yürütüleceği, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi açıldı. Merkez donanım ve büyüklük anlamında Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlısı. Öte yandan birçok açıdan da dünya ve Avrupa standartlarının üzerinde. Yerli ve milli aşı adaylarının da faz çalışmalarının yürütüleceği merkeze, giriş ve çıkışlar sadece tanımlı kartlar ile yapılabiliyor. Çalışmanın güvenliği açısından her odanın kapısı, sadece görevli kişilerin tanımlı kimlik kartları ile açılabiliyor.