Yerli korona aşısı için yeni merkez açıldı! Yerli aşı için nasıl gönüllü olunur Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Yerli ve milli Covid-19 aşı adayının Faz-1 çalışmalarının yürütüleceği Klinik Araştırmalar Merkezi’nde konuşan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Sadece kendi ülkemizin ihtiyaçları için değil, ihtiyacı olan daha zor durumdaki ülkelere de hitap edecek aşıların Türkiye Cumhuriyeti’nde geliştirilmesi son derece önemli” dedi.
Yerli ve uluslararası ilaç ve aşı adaylarının Faz çalışmalarının yürütüleceği, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi açıldı. Merkez donanım ve büyüklük anlamında Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlısı. Öte yandan birçok açıdan da dünya ve Avrupa standartlarının üzerinde. Yerli ve milli aşı adaylarının da faz çalışmalarının yürütüleceği merkeze, giriş ve çıkışlar sadece tanımlı kartlar ile yapılabiliyor. Çalışmanın güvenliği açısından her odanın kapısı, sadece görevli kişilerin tanımlı kimlik kartları ile açılabiliyor.
Bunun yanı sıra 3 katlı olarak inşa edilen binada; acil müdahale odaları, kapalı devre kamera sistemleri, bekleme alanları, aktivite alanları, aşı ve ilaç inceleme alanları, laboratuvar gibi birçok bileşen yer alıyor. Aşı veya ilaç adayına gönüllü olmak isteyen vatandaşların gerekli testleri geçmesinin ardından merkezde takipleri başlıyor. Bu kapsamda merkezin ilk araştırma adayı da Selçuk Üniversitesi’nde Prof. Dr. Osman Erganiş ve ekibi tarafından geliştirilen inaktif Covid-19 aşı adayı oldu.
“Aşıların Türkiye'de geliştirilmesi son derece önemli”
Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi’ndeki çalışmaları yürütecek ekipte yer alan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Sadece kendi ülkemizin ihtiyaçları için değil, ihtiyacı olan daha zor durumdaki ülkelere de hitap edecek aşıların Türkiye Cumhuriyeti’nde geliştirilmesi son derece önemli. Bu aşı geliştirme çalışmalarında preklinik dediğimiz deneysel aşamaların ardından gelen insan denemeleri de klinik araştırma merkezlerinde yapılıyor" dedi.
Doç Dr. Kayıpmaz şöyle devam etti: "Bu merkezlerden şu anda ülkemizde en kapsamlı olanında, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi’ndeyiz. Bu merkezimizde geliştirilmiş olan ilaçların ve aşıların faz çalışmaları yürütülebilecek durumda. Özellikle de bu aşı çalışmalarında gönüllü üzerinde denenecek olan aşılar bu merkezimiz de uygulanabilir vaziyette. Merkezimiz dünya standartlarını karşılayacak boyutta hazırlandı ve sertifikasyonu aldı.”