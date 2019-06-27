Yerini kaptıran Onur Büyüktopçu'dan Yemekteyiz'in yeni sunucusu Seda Sayan'a imalı mesaj
Gelecek sezon için Tv8'de yayınlanan Yemekteyiz'in sunuculuk görevini Seda Sayan'a kaptıran Onur Büyüktopçu, sosyal medya hesabından yarışmanın yeni sezon fragmanına yorum yaptı.
Sevilen oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz hafta ani bir kararla Yemekteyiz'in sunuculuğundan alınmış ve yerine Seda Sayan getirilmişti. Bu haberi doğrulayan Büyüktopçu, Show TV'de yeni bir yarışma programı sunacağını da duyurmuştu. Büyüktopçu, son olarak Seda Sayan'a yeni işi için mesaj gönderdi.
Acun Ilıcalı ile aralarının bozulduğu iddia edilen Onur Büyüktopçu, Seda Sayan'ın Yemekteyiz yarışmasındaki ilk fragmanına yaptığı yorumla gündeme geldi. Büyüktopçu, "Hayırlı olsun, harika olacağına eminim. Ama Allah kolaylık versin. Bol bol reytingler inşallah." mesajını iletti.
Onur Büyüktopçu neden ayrıldı?: Onur Büyüktopçu ile yolların ayrılma nedeninin, Zuhal Topal karşısında düşen reytingler olduğu söyleniyor.
Sevenleri tepki gösterdi: Yemekteyiz programını beğenerek izleyen Onur Büyüktopçu sevenleri, onun sosyal medya hesabından bu değişiklikten hoşlanmadıklarını dile getirmiş ve programı izlemeyeceklerini söylemişti.