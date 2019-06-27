Yerini kaptıran Onur Büyüktopçu'dan Yemekteyiz'in yeni sunucusu Seda Sayan'a imalı mesaj

Sevilen oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz hafta ani bir kararla Yemekteyiz'in sunuculuğundan alınmış ve yerine Seda Sayan getirilmişti. Bu haberi doğrulayan Büyüktopçu, Show TV'de yeni bir yarışma programı sunacağını da duyurmuştu. Büyüktopçu, son olarak Seda Sayan'a yeni işi için mesaj gönderdi.