Yerden Göğe, Ateşten Suya, Atadan Toruna: Kutsal Hafızanın Kardeşliği

Baharın eşiğinde, gecenin gündüze denk düştüğü o kadim an gelir her yıl: Toprak uyanır, su coşar, ateş parlar ve insan, özüne bir adım daha yaklaşır. İşte bu anın adı Nevruz’dur. Sadece bir mevsim dönüşü değil; bir hatırlayış, bir diriliş ve en önemlisi bir buluşmadır. Türk dünyasının en derin köklerinden beslenen bu bayram, asırlardır coğrafyaları aşarak gönülleri birleştirmeye devam etmektedir.

Bugün, dünyanın farklı köşelerinde yaşayan Türk ve akraba halklar için Nevruz; aynı göğe bakmanın, aynı toprağa basmanın, aynı ocakta ısınmanın, aynı sudan kana kana içmenin ve aynı duyguda birleşmenin sembolüdür. Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya, Kafkasya’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan bu bayram, aslında ortak bir kültürün yaşayan hafızasıdır. Her ne kadar farklı lehçelerle anılsa, farklı ritüellerle zenginleşse de Nevruz’un özü değişmemiştir: Yenilenme, umut ve kardeşlik.

Nevruz’u derin kılan sadece coşkulu kutlamalar değil, onun bünyesinde barındırdığı kadim inanç katmanlarıdır. Türk kültüründe önemli bir yer tutan ata kültü, bu bayramda en güçlü şekilde hissedilir. Büyüklerin ziyaret edilmesi, kabirlerin başında dualar edilmesi; geçmişle bağ kurmanın, kökleri unutmamanın bir ifadesidir. Çünkü kökleri sağlam olan bir ağacın dalları da güçlü olur.

Bir diğer önemli unsur olan su kültü, hayatın kaynağına duyulan saygıyı temsil eder. Nevruz sabahı su başına gitmek, yüzünü yıkamak, su üzerinden atlamak; yalnız bir ritüel değil, arınma ve tazelenme arzusunun sembolüdür. Su, geçmişin yükünü alıp götüren, geleceğe berrak bir kapı açan bir nimettir.

Ve elbette ateş kültü… Türk ve akraba halklar dünyasının dört bir yanında Nevruz ateşleri yakılır. Üzerinden atlanan bu ateş, korkuların, hastalıkların ve kötülüklerin geride bırakıldığına inanılan bir eşiği temsil eder. Ateş, aynı zamanda ocaktır; yuvadır; birliktir. Aynı ateşten kıvılcım almak, aynı kaderi ve aynı umudu paylaşmaktır.

Bu kadim unsurlara eşlik eden bir diğer temel değer ise yer/toprak kültüdür. Toprak, Türk düşüncesinde sadece üzerinde yaşanan bir zemin değil; bereketin, üretimin ve varoluşun kaynağıdır. Nevruz’da toprağın uyanışı, hayatın yeniden başlamasıdır. Tohumun filizlenmesi, insanın umutlarının yeşermesiyle özdeştir. Toprağa duyulan saygı, aynı zamanda vatana duyulan bağlılığın en somut ifadesidir. Bu yüzden Nevruz, sadece baharın gelişi değil; yurtla, kökle ve varoluşla yeniden buluşmadır.

Ve bütün bu unsurların üzerinde, hepsini kuşatan bir anlam dünyası olarak gök kültü yer alır. Türk inancında gök; yüceliğin, sonsuzluğun ve ilahî kudretin sembolüdür. “Gök Tanrı” anlayışı, insanın başını kaldırıp sonsuzluğa bakarken hissettiği derin bağlılığı ifade eder. Nevruz günü göğe bakmak, sadece bir alışkanlık değil; varoluşun anlamını idrak etme çabasıdır. Gök, birliktir; çünkü herkesin üzerindedir. Gök, kardeşliktir; çünkü hiçbir sınır tanımaz.

Ata, su, ateş, toprak ve gök… Bu beş unsur Nevruz’un ruhunu oluşturan kadim sütunlardır. Onlar sayesinde bu bayram, sıradan bir gün olmaktan çıkar; bir kimlik, bir aidiyet ve bir medeniyet mirasına dönüşür.

Günümüz dünyası, ayrışmaların ve mesafelerin arttığı bir dönemden geçerken; Nevruz bize bambaşka bir dil öğretir. Bu dil; ayrıştıran değil birleştiren, ötekileştiren değil kucaklayan bir dildir. Çünkü Nevruz, tarih boyunca Türk boyları arasında bir köprü olmuş, uzakları yakın etmiş, gönüller arasında görünmez bağlar kurmuştur.

Bugün Azerbaycan’da yakılan bir ateşle Kazak bozkırlarında kurulan otağ, Kırgız yaylalarında kaynayan kazanla Anadolu’da edilen bir dua aslında aynı anlamı taşır: Birlik ve dirlik. Farklı coğrafyalarda yaşayan ama aynı kültürle yoğrulan milyonlarca insan, Nevruz’da ortak bir kalp gibi atar.

Günümüz konjonktüründe, Türk ve akraba halklar arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Kültürel bağların yeniden ihyası, ortak değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması, sadece bir tercih değil, bir sorumluluktur. Nevruz ise bu sorumluluğun en güçlü ve en anlamlı vesilesidir.

Çünkü Nevruz bir davettir: Küsleri barıştırmaya, kırgınlıkları onarmaya, ortak bir geleceği birlikte kurmaya…

Sonuç olarak Nevruz; Türk ve akraba halkların ortak hafızası, ortak vicdanı ve ortak umududur. Bu kadim mirası yaşatmak, sadece geçmişe sahip çıkmak değil; aynı zamanda daha güçlü, daha dayanışma içinde bir gelecek inşa etmektir.

Bu Nevruz’da yakılan her ateş gönüllerdeki mesafeleri eritsin; akan her su kırgınlıkları alıp götürsün; toprak bereketini artırsın, kardeşlik kök salsın.

Nevruz kutlu olsun.